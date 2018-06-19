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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da narkotik operasyonu... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’da narkotik operasyonu... Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Polisin apartmana girişi

Uyuşturucu Nadan Narkotik Narkotik Operasyonu 

-Şüphelinin gözaltına alınması
-Binadan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları uyuşturucu satıcılarına sabahın erken saatlerinde Özel Harekat Polisi’nin de desteği ile operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda girilen evler didik didik arandı. Torbacı tabir edilen satıcılara yönelik gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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