Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı Video

İstanbul’da Narkotik Ekipleri, şafak vakti operasyonu gerçekleştirdi: 44 gözaltı Video

Operasyondan görüntüler

Polis Merkezi Narkotik Narkotik Köpek Şafak Vakti Helikopter 

-Polislerden görüntüler
-Gözaltına alınanlardan görüntü
-Helikopter görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda 44 gözaltı gerçekleştirildi.
İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 7 ilçesinde şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı. Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
Van Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi GeçirdiVan Gölü Kıyısına Terk Edilen Düzensiz Göçmenler Donma Tehlikesi Geçirdi
Aile Boyu İhale Şebekesine Rekor TutuklamaAile Boyu İhale Şebekesine Rekor Tutuklama
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı