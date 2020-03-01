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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor

İstanbul’da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor

toplananlardan görüntü

Cennet Mülteci Irak 

-kucağında çocukları olan mültecilerden görüntü
-oturanlardan görüntü
-gidecek olan mülteciyle röp
-otobüse binen mültecilerden görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )-Giden bir mülteci, "Burası cennet, şimdi cehenneme gidiyoruz" İSTANBUL

- Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, mültecileri gece saatlerinde de gidişi devam ediyor. Mülteciler, gece saatlerin de Edirne'ye gitmek için Fatih Aksaray’da toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.
Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mülteci, Avrupa'ya göç etmek için hareket etmişti. İki gündür otobüslerle, minibüslerle Edirne'ye doğru yolan çıkan mültecilerin İstanbul'dan Edirne'ye yolcuğu gece saatlerinde de sürüyor. Vatan Caddesi'nde mültecilerin gruplar halinde Edirne'ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü.
Muratpaşa Parkı ve Aksaray Metro önünde buluşan mülteciler gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor. “Burası cennet, cehenneme gidiyoruz” Avrupa’ya gitmek için bekleyen bir mülteci, “Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye’de bırakıyoruz. Allah için Türkiye’yi çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Avrupa’ya gidiyoruz, mecbur. Karadan gideceğiz” diye konuştu.

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