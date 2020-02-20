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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da metro seferlerinde aksama İzle

İstanbul'da metro seferlerinde aksama İzle

Metrodan yoğunluk görüntüsü

( İSTANBUL )- Teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor İSTANBUL

Teknik Arıza 


- İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.
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