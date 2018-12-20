Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da mahalleliyi 1 buçuk milyon dolandıran baba ve oğul yakalandı

İstanbul’da mahalleliyi 1 buçuk milyon dolandıran baba ve oğul yakalandı

Şube çıkışından görüntü

( İSTANBUL )- Sancaktepe’de mahallelinin güvenini kazanarak altınlarını alıp kayıplara karışan kuyumcu baba ve oğulları yakalandı- 62 kişinin şikayet etmesi üzerine polisin operasyon yaptığı öğrenildi İSTANBUL

Ayetler Yastık Altı Polis Merkezi Ziynet Eşyası Akalan 


- Sancaktepe’de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak, saklaması için altınlarını alan ancak 1 buçuk milyon değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı. 62 kişinin şikayetçi olduğu şahıslar adliyeye sevk edilirken, “Tehdit edildik, o yüzden saklandık” dedi.
Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan 55 yaşındaki E.E., semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E (26) ve A.E.’ye (33) saklaması için teslim etti. Ancak bazı vatandaşlar saklamak için verdikleri altınları geri almak için geçtiğimiz 12 Aralık tarihinde kuyumcuya gitti. 1 buçuk milyon liralık altınla kaçtılar İş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşların, durumu mahalleliye bildirmesi üzerine durum herkese yayıldı. Bunun üzerine vatandaşlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcunun oğullarıyla beraber yaklaşık 1 buçuk milyon değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, baba ve 2 oğlunu Bahçelievler'de gizlendikleri evde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ancak altınlar bulunamadı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra baba E.E. ve 2 oğlu, adliyeye sevk edildi. Baba E.E. çıkışta, “Tehdit edildik o yüzden saklandık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı