İstanbul’da mahalleliyi 1 buçuk milyon dolandıran baba ve oğul yakalandı



- Sancaktepe’de mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak, saklaması için altınlarını alan ancak 1 buçuk milyon değerindeki ziynet eşyası ile kayıplara karışan baba ve 2 oğlu polis tarafından yakalandı. 62 kişinin şikayetçi olduğu şahıslar adliyeye sevk edilirken, “Tehdit edildik, o yüzden saklandık” dedi.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda 6 yıldır kuyumculuk yapan 55 yaşındaki E.E., semtte vatandaşların güvenini kazandı. Güven sayesinde vatandaşlar yastık altındaki altınlarını kuyumcu ve oğulları O.E (26) ve A.E.’ye (33) saklaması için teslim etti. Ancak bazı vatandaşlar saklamak için verdikleri altınları geri almak için geçtiğimiz 12 Aralık tarihinde kuyumcuya gitti. 1 buçuk milyon liralık altınla kaçtılar İş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşların, durumu mahalleliye bildirmesi üzerine durum herkese yayıldı. Bunun üzerine vatandaşlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. Kuyumcunun oğullarıyla beraber yaklaşık 1 buçuk milyon değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, baba ve 2 oğlunu Bahçelievler'de gizlendikleri evde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ancak altınlar bulunamadı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra baba E.E. ve 2 oğlu, adliyeye sevk edildi. Baba E.E. çıkışta, “Tehdit edildik o yüzden saklandık” dedi.



