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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da magandalar doğum günü bahanesiyle trafikte terör estirdi

İstanbul'da magandalar doğum günü bahanesiyle trafikte terör estirdi

Konvoy halinde gitmeleri

Sosyal Medya Doğum Günü Atina Havai Fişek Grup Genç 

-Tünelde “slalom” yapması
-Kavşakta “drift” yapması
-Camlardan sarkmaları ve yüksek ses
-Caddede meşale yakmaları
-Havai fişek atmaları
-Motosikletle patinaj çekmeleri
-Havai fişeğin aralarında patlaması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Beşiktaş ve Fatih’te magandalar işlek caddede meşaleler yakarak havai fişek fırlattı- Otomobillerle konvoy yapan magandalar yollarda patinaj çekip “drift” yaptı İSTANBUL

- Beşiktaş ve Fatih’te doğum günü kutlaması bahanesiyle trafiğe çıkan şehir magandaları, işlek bir cadde üzerinde meşaleler yakarak havai fişeklerle terör estirdi. Yollarda patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, abartı egzoz da kullanarak kavşaklarda “drift” yaptı. Polis, trafiği birbirine katan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul’da şehir magandaları bu kez doğum günü kutlaması bahanesiyle mega kentte terör estirdi. Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde toplanan bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıktı. Dörtlü sinyalleri yakarak ve yüksek sesli müzikler açarak konvoy halinde ilerleyen gruptaki bir maganda, trafikte “slalom” yapmaya başladı.
Bir süre bu şekilde hareketler yaparak ilerleyen gençler ardından cadde üzerindeki kavşağa geldi. Otomobillerle kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, trafikte terör estirdi. Araçların camlarından sarkan gençler canlarını hiçe saydı. Caddeyi savaş alanına çevirdiler Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde ise bir grup maganda, Kızılelma Caddesi üzerinde meşaleler yaktıktan sonra havai fişek fırlatmaya başladı.
Gençler, trafikte seyreden araçların arasında adeta terör estirirken, bazı motosikletli magandalar ise patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Gençlerden biri havai fişeği arkadaşlarına atınca korku dolu anlar da yaşandı. Bir süre daha bu şekilde korku ve paniğe neden olan şehir magandaları ardından caddeden ayrıldı. Trafikte sık sık patinaj çekerek tozu dumana katan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Trafikte terör estiren magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis ekipleri, şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
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