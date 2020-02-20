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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını İzle

İstanbul’da lüks rezidansa uyuşturucu baskını İzle

Evde yatak altında silah bulma

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Cep Telefonu Uyuşturucu Baskını 

-Gardorpta uyuşturucu
-Araç koltuğunda uyuşturucu
-Şahıslar emniyetten çıkışı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Uyuşturucu satışı yapmak için lüks daire kiralayan şahıs kıskıvrak yakalandı İSTANBUL

- İstanbul’da lüks sitede ev kiralayarak uyuşturucu satışı yapan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Torbacı diye tabir edilen şahsın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Polisin yaptığı operasyon anları kameraya yansıdı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, Y.H. isimli şahsın bölgede uyuşturucu madde sattığı istihbaratını aldı. Şahsı takibe alan ekipler, şahsın, Pendik Yenişehir bölgesinde üçüncü başka bir şahıs üzerine lüks bir sitede daire kiralayarak, uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, şahsın kiraladığı lüks dairenin kapalı otoparkında bekleyerek Y.H.’yı ve uyuşturucu madde ticaretine iştirak ettiği tespit edilen E.Y.’yi gözaltına aldı. Lüks dairede yapılan aramada, yatağın altında 1 adet Beretta marka 7.65 tabanca, 7 adet fişek, 401 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 22 bin 700 TL para ve 300 TL sahte para ele geçirildi. Şahsın aracında yapılan aramada ise arka koltukların altına gizlenmiş halde 59 adet extacy hap bulundu. Yakalanan Y.H.’nın çeşitli suçlardan arandığı; kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezasının olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti”, “6136 SKM”, “parada sahtecilik” ve “aranan şahıs” suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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