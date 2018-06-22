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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da lüks otelde 'terör' operasyonu - İSTANBUL

İstanbul'da lüks otelde 'terör' operasyonu - İSTANBUL

İstanbul 'da lüks otelde "terör" operasyonu - İSTANBUL - Zırhlı polis araçlarının otelden ayrılışı İstanbul 'da lüks otelde "terör" operasyonu - Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şişli'de bir otele düzenlenen operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu iddia edilen B.E gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir otele düzenlenen operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen B.E. gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şişli'deki lüks bir otele operasyon düzenledi.
Operasyonda, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu iddia edilen B.E. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Z.S olan adını B.E. olarak değiştirdiği öğrenildi.

Polis Mahkeme Kararı 

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