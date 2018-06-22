Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da lüks otelde terör operasyonu

İstanbul’da lüks otelde terör operasyonu

Otelden görüntü

Polis Akalan Terör Operasyonu Polis Ekipleri 

-Zırhlı araç
-Araçların otele girip çıkması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri akşam saatlerinde Şişli’de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek akşam saatlerinde Şişli bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi.
Polis ekipleri akşam saatlerinde otele zırhlı ve sivil araçlarla geldi. Otelde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bulunduğu odaya girdi. Odaya giren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yaklaşık 2 saat odada arama yapan ekipler daha sonra şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. Hangi örgüte mensup olduğu öğrenilemeyen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Nusaybinde Terör OperasyonuNusaybinde Terör Operasyonu
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı