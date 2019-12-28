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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da lapa lapa kar yağdı İzle

İstanbul'da lapa lapa kar yağdı İzle

Kar yağışı sosyal medya görüntüsü

Sosyal Medya Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Kar Yağışı 

-rnavutköy DOlu yağışı
-Geceden yağmur görüntüleri arşivi

( İSTANBUL )- Sultangazi’de lapa lapa kar, Arnavutköy’de dolu yağdı İSTANBUL

- İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağarken Arnavutköy’de de kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur zaman zaman kar yağışı ve doluya dönüştü. Bu sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Sultangazi sabah 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi. Öte yandan Arnavutköy’de de kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. (YM-
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