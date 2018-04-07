İstanbul'da 'Kütüphanede Bir Gece' etkinliği Video

-Vali ve İBB başkanından görüntü

-Vali ve İBB başkanının konuşması

- Sanatçılardan görüntü genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafında düzenlenen 'Kütüphanede Bir Gece' adlı etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda öğrencinin eşlik ettiği etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan sohbet programa Yavuz Bingöl’de türküleriyle eşlik edecek. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ’Kütüphanede Bir Gece’adlı etkinlik Beyazıt Meydanı’nda bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Şair Beşir Ayvazoğlu, yazar İskender Pala, türkücü Yavuz Bingöl, oyuncu Hasan Kaçan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kitap tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte öğrenciler sevdikleri sanatçılarla sohbet imkanı bulurken hem de merak edilen sorularının cevaplarını aradı. Vali Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulunurken ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Sohbet arasındaki molalarda türkücü Yavuz Bingöl sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı. Bazı öğrenciler sevdikleri sanatçıların görüntülerini cep telefonlarıyla çekerek bu anları ölümsüzleştirirken bazıları da sanatçılarla fotoğraf çekilmek için kıyasıya mücadele etti. ‘Kütüphanede Bir Gece’ etkinliğinin sabahın ilk ışıklarına dek süreceği kaydedildi. “Müzik bir duyguyu anlamlandırıyorsa kıymetli hale geliyor” Etkinlik kapsamında müzik ezgileri üzerine konuşulan sohbet sırasında söz alan İstanbul Valisi Vasip Şahin söz ile duyguların bir ahenk oluşturduğu ve bunun zamanla daha anlamlı olduğunu belirterek, “ Sözler ve ezgiler hayatımıza tat ve renk katan şeyler, öteki türlü baktığımız zaman hayatımız çok monoton ve tek düze olarak yaşam sunulmuş oluyor ki bir müddet sonra toplumun da bir arada olmasını bir millete dönüşmesini en önce engelleyen unsurlar haline dönüşüyor. Bizim halk şairlerimiz, daha nitelikli olarak müzik yapan sanatçılarımız belki aynı zamanda milletimizin de kimliğini hem yansıtıyor hem oluşturuyor hem de devamını sağlıyor. O yüzden hangi şekliyle olursa olsun sözü güzel olmasa da ya da sözü anlamsız olsa da o bir duyguyu andırıyorsa çok kıymetli hale geliyor bence” dedi.

“Bizim zamanımızda gece nöbeti yoktu” Etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal öğrencilik döneminde farklı alanlarda ders çalışmayı metot halini getirdiğini aktararak, “ Bizim öğrencilik zamanımızda sık sık kütüphanelerde ders çalıştığımız zamanlarımız oldu. Hem ben hem de valimiz İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunuyuz. Bizim dönemimizde tek dönemlik derslerimiz vardı o zamanlar hukukçuların en büyük özelliği sene başında dersleri asıp sen sonuna doğru 24 saatin 18 ders çalışacak şekilde geçiyordu. Bazen kütüphane dışında da ders çalıştığımız oluyordu. Gülhane Parkı’na gidip ağaçların altında ders çalışarak farklı metot ve yöntemlerini deniyorduk. Tahmin ediyorum hala öğrenciler aynı konumdadır. Hatta bir seferinde adalara gitmiştik. Adaların çok kalabalık olması sebebiyle ders çalışamamıştık. Şu anda var mı bilmiyorum ama küçük kütüphaneler vardı. Laleli’den aşağıya inerken Ragıp Paşa Kütüphanesi vardı oralarda yer tutulmuş ise orada çalışıyorduk. Final sınavları Haziran ayı gibi başladığını düşünürsek biz iki buçuk ay kampa girmiş oluyorduk ve o şekliyle de bütün küçük kütüphaneleri dolaşıyorduk. Şu anda bizim dönemimize göre çok daha fazla ihtiyacı olduğunu duyuyoruz geceleri sabaha kadar öğrenciler kütüphanede yer tutmak zorunda kalıyorlarmış bizim zamanımızda en azından gece nöbeti yoktu sabah erken gelen yer bulabiliyordu” şeklinde konuştu.



