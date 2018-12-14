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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı-28’ asayiş uygulaması

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı-28’ asayiş uygulaması

Polis araçları çekerken görüntü

Çevik Kuvvet Narkotik Köpek Harekat Polisi Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-Arama yapılırken görüntü
-Özel harekat polisinden görüntü
-Köpek arama yaparken görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Taksim Meydanında kuş uçurtulmadı İSTANBUL

- İstanbul’da helikopter destekli “Kurt Kapanı-28" asayiş uygulaması yapıldı. Kara ve hava destekli uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına özel hareket, Yunus, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden çok sayıda polis katıldı.
Helikopter destekli yapılan uygulamada şüpheli sürücüler araçlarıyla kontrol noktasına çekilerek narkotik köpeklerle didik didik arandı. Şüpheli kişilerin ise Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmazken, uygulamanın saat 24.00’a kadar süreceği öğrenildi.
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