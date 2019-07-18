Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şahıs yakalandı

İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şahıs yakalandı

Hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahısın emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Hırsızlık anları kamerada İSTANBUL

- Küçük çocukları kullanarak turistlerin çanta ve cüzdanlarını çalan şahıs yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın daha önce de benzer suçlardan tutuklandığı ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekipler İstanbul'un turistik yerlerinde küçük yaşta çocukları kullanarak çanta ve cüzdan çalan Yaren Ç. (22) isimli şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocukları kullanarak turistlere ait çanta ve cüzdanları çaldığı tespit edilen Yaren Ç.'nin daha önce benzer suçlardan tutuklandığı ve akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı ve polisin takibinde olduğu öğrenildi. Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran şahıs tutuklandı Yapılan çalışmalar neticesinde Yaran Ç. polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 8 Temmuz Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şizofrenim diyerek her defasında serbest kalmış Küçük çocukları kullanarak hırsızlık yaptığı tespit edilen Yaren Ç. isimli şahısın ilk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandığı, tutuklanmasının ardından akıl sağlığının yerinde olmadığını beyan etmesi üzerine bir süre sonra serbest bırakıldığı, şahısın bu yöntemi kullanarak çok kez serbest kaldığı ve benzer suçlardan 27 ayrı dosyasının olduğu öğrenildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kol askısı takan Yaren Ç.'nin turistlerin yoğun olduğu bir bölgede küçük bir kız çocuğunu duvarın dibinde oturan turistlerin yanına gönderdiği, turistin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuğun duvar dibinde bulunan çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.
(YEŞ- ZA-
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı