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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da kontrolden çıkan minibüs genç kızı ezdi

İstanbul’da kontrolden çıkan minibüs genç kızı ezdi

Olay yeri

İlk Müdahale Elektrik Direği Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ve polis ekipleri
-Minibüs ve çarptığı direk
-Kızın bacağından yaralı halinin fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sultangazi’de kontrolden çıkan araç yolda yürüyen genç kıza çarptı- Elektrik direğiyle araç arasında sıkışan kızın sol bacağı kopma noktasına geldi İSTANBUL

- Sultangazi’de aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs, kontrolden çıkarak yolda yürüyen genç kızı ezdi. Elektrik direğiyle araç arasında sıkışan kızın sol bacağı kopma noktasına geldi. Kazada minibüsteki 3 vatandaş ise yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 FB 4774 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen 14 yaşındaki Esra K.’ya çarptı. Arazideki elektrik direğiyle araç arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ambulansla Gaziosmanpaşa’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sol bacağı kopma noktasına geldi Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın sol bacağının kopma noktasına geldiği, hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle minibüs içerisindeki 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
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