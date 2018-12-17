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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da klima çalan gaspçı ikiz kardeş çetesi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

İstanbul’da klima çalan gaspçı ikiz kardeş çetesi yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera İkiz Kardeş Gasp Çetesi Irak 

-Hırsızlık anları
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Esenyurt’ta yüzleri maskeli ve silahlı 7 gaspçı bir tırdan 77 adeta klima çaldı- Gaspçılar polis tarafından yakalandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta aralarında ikiz kardeşlerinde bulunduğu yüzleri maskeli ve silahlı 7 gaspçı, bir otoparktaki vatandaşları ve sürücüleri etkisiz hale getirdikten sonra 77 adet klima çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, gaspçılar ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz 13 Kasım tarihinde saat 02.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Mercedes Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı otoparka gelen yüzleri maskeli ve silahlı 7 gaspçı, park halindeki tıra yöneldi. O esnada kendilerini fark eden vatandaşları ve tırdaki sürücüleri silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçılar ardından kasadaki 77 adet klimayı, yanaştırdıkları başka bir tıra yükleyerek çaldı. Olayın ardından gaspçılar tırı da alarak kayıplara karıştı. İkiz kardeşli gasp çetesi yakalandı Mağdurların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini belirleyen polis kimliklerini tespit etti. Ardından da polis, geçtiğimiz Perşembe günü şahısların Esenyurt ve Başakşehir’deki adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda emniyette 13 adet kaydı bulunan A.B.(26) ve 8 kaydı bulunan ikiz kardeşi Ü.B.(26), 3 kaydı bulunan S.A.(36), E.T.(26), 6 kaydı bulunan M.O.C.(22), H.Ö.(26) ve T.G.(29) yakalandı. Ayrıca gaspçıların tırı götürdüğü ve malları indirdiği Arnavutköy Yassıören’de bir yere yapılan operasyonda ise 72 adet klima ele geçirildi. Gaspçıların malları indirdiği anlar ise kameralara yansıdı. Şubede işlemleri tamamlanan 7 gaspçı, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıları mahkemece serbest bırakıldı.
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