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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kıyafet hırsızlığı

İstanbul'da kıyafet hırsızlığı

- Zanlıların adliyeye sevki - Hırsızlık anı polis baskını - Çaldıkları 960 adet kot pantolonla yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Şüphelilerin daha önce de iş yerlerinden çocuk kıyafetleri çaldığı tespit edildiİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de tekstil atölyelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece'de 3 tekstil atölyesinden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, bölgede fiziki çalışma yürüttüğü sırada dün 08.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi'nde bir iş yerinden yüzleri maskeli elleri eldivenli kişilerin tekstil ürünlerini bir araca yüklediklerini gördü.Olaya müdahale eden polis, kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi.Araçta yapılan aramada 960 kot pantolon ele geçirildi, ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.Şüphelilerin 8 Kasım'da Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 250 bin lira değerinde tekstil ürünü, 9 Kasım'da da aynı mahalledeki bir iş yerinden 2 bin 665 adet çocuk giysisi çaldıkları belirlendi.Gözaltına alınan şüpheliler Sezer K. (28), Mahmut K. (40), Ümit Y. (32), Halil İ. H. (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tekstil Atölyesi Hırsızlık Zanlısı Akalan Hırsız Polis Baskını 

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