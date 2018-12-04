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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da kazalar MOBESE kameralarına anbean yansıdı

İstanbul’da kazalar MOBESE kameralarına anbean yansıdı

-Güvenlik kameraları-

Kamera Çöp Konteyneri 

-Esenler’deki kaza
-Ümraniye’deki tek teker kazası
-Kartal’daki çöp konteynırı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenler’de virajı alamayan motosikletli kurye çarpmanın etkisiyle havalandı- Ümraniye’de ise tek teker yapan kurye baltayı taşa vurdu- Kartal’da başıboş çöp konteyneri ise park halindeki araçlara zarar verdi İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletli kuryelerin yaşadığı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Virajı alamayan bir kuryenin kaldırıma çarpıp havalanması ve tek teker yapan kuryenin baltayı taşa vurması görenleri güldürdü. Esenler Çinçindere Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye Burhan A., virajı alamayıp frene basınca kaldırıma çarptı. Genç kurye çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ümraniye Aziz Bulvarı üzerindeki motosiklete binen Atakan Y., kaldırımda tek teker yaparak şov yapmak istedi. Ancak gencin şovu saniyeler sonra yere düşmesiyle kısa sürdü. O anlar ise izleyenleri gülümsetti. Kartal Atalar’da ise rüzgarın etkisiyle yokuş aşağıya kaymaya başlayan bir çöp konteyneri, park halindeki araca çarparak zarar verdi.
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