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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurladı

İstanbul'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurladı

Şehidin cenaze namazından,

Şehit Polis Memuru Cenaze Namazı Resmi Nikah Hafriyat Kamyonu 

-nişanlısından ve ailesinden detay
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin son yolculuğuna uğurlanması
-Şehidin fotoğrafı

( SAMSUN )- Nişanlı olan polis memuru 25 Ağustos 2019’da düğün yapacaktı SAMSUN - İstanbul’da uygulama yaptığı esnada durdukları bir kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl yüklü hafriyat kamyonuyla bariyerler arasında sıkışarak şehit olan polis memuru Servet Arslan (27), memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Servet Arslan için bugün Samsun’un Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi Karakiraz Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin cenazesine katılan ve 1 ay sonra resmi nikah kıyacakları öğrenilen nişanlısı Yağmur Dinçtaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi Hatice Arslan, babası Bayram Arslan ve ağabeyi Tarık Arslan da cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit polisin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığı'na defnedildi. 2 yıldır polis olan ve ilk görev yeri İstanbul’da görevini sürdürürken şehit olan Servet Arslan’ın nişanlısı Yağmur Dinçtaş ile 25 Ağustos 2019’da düğün yapacakları öğrenildi. Şehidin cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, askeri ve mülki idare amirleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

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