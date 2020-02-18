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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlıkları kamerada İzle

İstanbul’da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlıkları kamerada İzle

-Güvenlik kameraları-

Market Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-Zeytinburnu’ndaki araçtan çalması
-Kumkapı’daki araçtan çalması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kumkapı ve Zeytinburnu’nda iki hırsız araçlardan cep telefonu çaldı İSTANBUL

- Zeytinburnu ve Kumkapı’da iki farklı hırsız, kapalı kasa kamyonetten mal indiren çalışanların cep telefonlarını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızı fark eden bir vatandaş yarı çıplak kovalamaya çalıştı. Hırsızlık olayları, geçtiğimiz Ağustos ayında sabah saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi ve Fatih Kumkapı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda yaşanan olayda çalışanlar kapalı kasa kamyonetten bir markete mal indirdiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs araca yaklaştı. Dakikalarca araçtan mal indirenleri kolaçan eden şahıs ardından şoför mahalline girerek cep telefonunu çaldı. Telefonu cebine koyduktan sonra yavaşça uzaklaşan hırsızı, çalışanlardan biri fark ederek peşinden koşmaya başladı.
Daha sonra yarı çıplak olan diğer çalışan da hırsızı kovalamaya çalıştı ancak yakalayamadı. Kaşla göz arasında çaldılar Kumkapı’da meydana gelen olayda ise, yine çalışanlar kapalı kasa kamyonetten mal indirdiği esnada bir şahıs, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak araca yaklaştı. Dakikalarca aracın etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında şoför mahalline uzandığı araçtan tek hamleyle cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. (DCC- ÖY-
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