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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu Video

İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu Video

Yağmur detay/genel görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış Yağan Irak 


- Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Karla karışık yağan yağmur ara ara şiddetini artırdı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı 'Hafif sağanak yağış' tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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