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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Vatandaşlardan görüntü

Kar Yağışı Metrobüs Durakları 

-Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması
-Metrobüslerden görüntü
-Kar yağışından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbullular, işe giderken zor anlar yaşadı İSTANBUL

- İstanbul’da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, metrobüs duraklarında tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlamıştı. Etkili olan kar yağışı kent genelini beyaza bürürken sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri metrobüs duraklarına tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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