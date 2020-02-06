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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Kar yağışı

Ölümsüz Kar Yağışı 

-Çamlıca
-Araba
-park

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de karın yağdığı görüldü.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf makineleriyle o anları ölümsüzleştirdi. İstanbul’da yüksek kesimler başta olmak üzere bazı noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkili oldu. Kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışı başlar başlamaz Çamlıca Tepesine çıkarak fotoğraf makineleriyle fotoğraflar çekti, o anları ölümsüzleştirdi.
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