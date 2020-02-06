İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de karın yağdığı görüldü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf makineleriyle o anları ölümsüzleştirdi. İstanbul’da yüksek kesimler başta olmak üzere bazı noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Üsküdar’da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkili oldu. Kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışı başlar başlamaz Çamlıca Tepesine çıkarak fotoğraf makineleriyle fotoğraflar çekti, o anları ölümsüzleştirdi.



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