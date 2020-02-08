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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Çatalca ve Silivri kar görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Çatalca ve Silivri’de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı gece yarısından sonra Taksim Meydanında da etkili oldu. Turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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