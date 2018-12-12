Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da kar yağışı (2) - İSTANBUL İzle

İstanbul'da kar yağışı (2) - İSTANBUL İzle

- Kar yağışından görüntüler İstanbul 'da kar yağışı - Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de kar yağışı başladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul 'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde etkili oluyor.Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Kar Yağışı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı