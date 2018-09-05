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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da kadın magandanın tek teker terörü kamerada

İstanbul’da kadın magandanın tek teker terörü kamerada

Barbaros’ta tek teker

Sosyal Medya Baros Kamera 

-Tünellerde tek teker
-Trafikte tek teker
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve tünellerde motosikletli bir kadın maganda terör estirdi- Trafikteki araçların arasında tek teker üstünde giden kadın o anları paylaştı İSTANBUL

- Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde ve tünellerde motosikletli kadın maganda, akan trafikteki araçların arasında tek teker üstünde terör estirdi. Herkesin canını tehlikeye atan maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir kadın maganda, trafikte akan araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, trafikte adeta terör estirdi. Şov uğruna trafikte akrobatik hareketler yapan kadın maganda, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de aynı hareketleri sürdürdü. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. (DCC-EY
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