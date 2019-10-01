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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerinin tır parklarına baskın anı

10 Numara Yağ Akalan Motorin Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık 

-Baskında ele geçirilen yakıt tankları
-Tanklardaki kaçak ve karışımlı yağlar
-Polislerin yağları incelemesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Silivri’de tır parklarında kaçak akaryakıt üretimi ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında tır parklarına peş peşe baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 ton 500 litre “10 numara yağ” diye tabir edilen karışımlı akaryakıt, 22 ton 50 litre motorin ve kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtların üretimi ve sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 tanker ele geçirildi. Parklarda akar yakıt kaçakçılığı ile ilgili olduğu sanılan Mustafa Y.(46), Mehmet Zeki T.(57) ve Yavuz T.(30) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “5607” sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.
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