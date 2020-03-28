Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da jandarmadan sıkı denetim

İstanbul’da jandarmadan sıkı denetim

Jandarmanın uyarıları

Jandarma Piknik Alanları Gesi Balık Tutma Balık Tutmak 

-Jandarmanın aldığı önlemler
-Drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için yayımladığı hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak yasaklamasının ardından belirtilen faaliyetleri engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ‘İl ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek’ şeklindeki genelgesinin ardından sorumluluk bölgelerinde belirtilen faaliyetleri engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri özellikle mesire alanlarının fazla olduğu Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Şile ilçeleri başta olmak üzere tüm sorumluluk alanında yapılan denetimlerde salgının önlenmesine yönelik olarak piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızı uyarmak ve engellemek maksadıyla bu alanlarda kontrollerini yoğunlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piknik yapmaya müsait alanların iç bölgelerinin denetimini drone yaptığı görüldü.
Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşlarımıza korona virüs (Covid-19) salgını konusunda sosyal izolasyonun önemi hatırlatılarak bu konuda uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların ise söz konusu ikazlara riayet ederek gerekmedikçe evden çıkmadıkları ve toplu alanlarda bulunmadıkları görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı