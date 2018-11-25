İstanbul’da “jammer” cihazı kullanarak hırsızlık yapan şüpheli kamerada

-Hırsızlık anı

-Aracın kapısı açması

-Çantayı çalması

-Şube çıkışı



( İSTANBUL )- Polis memurunun aracından beylik silahını çaldı İSTANBUL



- Beşiktaş ve Bağcılar’da sinyal kesici “jammer” cihazı kullanarak otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, polis memurunun aracından da beylik tabancasını çaldığı öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz sene 21 Mart ve geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde Bağcılar ve Beşiktaş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinyal bozucu “jammer” cihazı kullanan Erkan E., pusuya yatarak aracını park eden Ceylan B. S.’nin uzaklaşmasını bekledi. Aracını otomatik anahtarla uzaktan kilitlediğini sanan müştekinin uzaklaşmasının ardından hırsız harekete geçti. Şahıs ardından kapısı açtığı araçtan kaşla göz arasında dizüstü bilgisayarın olduğu çantayı çaldı. Şahıs çaldığı bilgisayarı Fahrettin P. isimli şahsa sattı. Polisin aracından beylik tabancasını çaldı Aynı şahıs ikinci olayında ise polis memurunu hedef aldı. Yine jammer kullanan şüpheli, memurun uzaklaşmasının ardından araçtan beylik tabancasını çaldı. Olay yerinden uzaklaşan şahıs tabancayı, Tolga A.’ya sattı ancak parasını alamadı. Olayların ardından müşterilerin şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin jammer kullanarak sahiplerinin araçlarını uzaktan kilitlemesini engellediğini tespit etti. Kimliği ve eşkali belirlenen şüpheli Erkan E., geçtiğimiz Perşembe günü Sarıyer’de gözaltına alındı. Ayrıca polis şüphelinin bilgisayarı sattığı Fahrettin P.’yi de yakaladı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen şüpheli Erkan E.’nin emniyette 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

