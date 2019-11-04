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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen kadın konuştu Haberi

İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen kadın konuştu Haberi

Röportaj

Hastane Market Yakınca 

-Genel detay

( İSTANBUL )- Sevim Karacaner : “Ispanak aldım içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım”- “Onu da doğradım içine şifa olur niyetine, bilsem doğramazdım"-"Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" İSTANBUL

- İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem doğramazdım, almazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
İstanbul Esenyurt'ta Cumartesi ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner, konuştu.
Karacaner, marketten aldığı ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını daha sonra da fenalaştığını söyledi.

"Onu da doğradım içine şifa olur niyetine" Zehirlenme şikayeti ile hastaneye başvuran Sevim Karacaner, “ Esenyurt’tan marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine . Onu yedikten kısa bir süre sonra baş dönmelerim başladı.
Görme bozukluğum başladı.
Diz kapaklarımın dermanı kesildi. Ondan sonra ne olduğunu anlamadım. Midem bulandı ama çıkartamadım. Baya bir kötü oldum. Sonra hastaneye geldim. Cumartesi yedim ve hala etkisi sürüyormuş. Cumartesi günü hastaneye geldiğimde de gıda dan zehirlendiğimin bilgisini aldım. Eşim yedi, kızım yedi. Kızım yoğurtla yedi onu etkilemedi. Ben direkt yedim. Isırgan otuna benziyordu. Acaba ısırgan otunun biraz daha büyümüşü mü dedim. Isırgan otunu görmüştüm ama o şekilde değildi. Elimi de biraz yakınca ısırgan otu olarak algıladım. Bilsem doğramazdım, almazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor. Doktorlar geçeceğini söyledi” dedi.

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