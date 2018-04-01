İstanbul’da işçilerin ölümle dansı kamerada İzle

-İşçilerin çatıda çalışması

-Yürümeleri

-Tahta taşımaları

-Çalıştıkları bina

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de 5 katlı bir binanı çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi İSTANBUL



- Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin yürekleri ağza getirdiği o anlar kamerada yansıdı. Sultangazi Gazi Mahallesi 1347 Sokak üzerinde 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler ölüme davetiye çıkarttı. Çevredeki binalarda yaşayanların da tedirgin olduğu olayda, işçilerin hayatlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC- MB- ÖY-

