İstanbul’da işçilerin ölümle dansı kamerada İzle

-İşçilerin çatıda çalışması -Yürümeleri -Tahta taşımaları -Çalıştıkları bina -Genel ve Detay
( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de 5 katlı bir binanı çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi İSTANBUL
- Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin yürekleri ağza getirdiği o anlar kamerada yansıdı. Sultangazi Gazi Mahallesi 1347 Sokak üzerinde 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler ölüme davetiye çıkarttı. Çevredeki binalarda yaşayanların da tedirgin olduğu olayda, işçilerin hayatlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC- MB- ÖY-