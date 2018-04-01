Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’da işçilerin ölümle dansı kamerada İzle

İstanbul’da işçilerin ölümle dansı kamerada İzle

-Cep telefonu kamerası-

Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 

-İşçilerin çatıda çalışması
-Yürümeleri
-Tahta taşımaları
-Çalıştıkları bina
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de 5 katlı bir binanı çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi İSTANBUL

- Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin yürekleri ağza getirdiği o anlar kamerada yansıdı. Sultangazi Gazi Mahallesi 1347 Sokak üzerinde 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler ölüme davetiye çıkarttı. Çevredeki binalarda yaşayanların da tedirgin olduğu olayda, işçilerin hayatlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC- MB- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı