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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da, internetten ‘ev arkadaşı’ olarak tanıştığı kişileri ilaçla bayıltıp soyan suç makinesi yakalandı

İstanbul’da, internetten ‘ev arkadaşı’ olarak tanıştığı kişileri ilaçla bayıltıp soyan suç makinesi yakalandı

Şüphelinin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Sosyal Medya Ev Arkadaşı Uyuşturucu Madde Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Zanlının adliyeye getirilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, internet ağı üzerinden ’ev arkadaşı’ arayan kişilerle iletişim kuran ve kaldığı evlerdeki insanları ilaçla bayıltarak soyan bir kişi yakalandı. İddiaya göre, olay son 6 yılda kentin farklı ilçelerinde meydana geldi. Çok sayıda soygun ve dolandırıcılık suçlarından poliste kaydı bulunan Oktay A.(41), İstanbul genelinde farklı tarih ve farklı ilçelerde sosyal medya ve internet ağı üzerinden ev arkadaşı arayan bekar kişilere kendisini “ev arkadaşı” olmak için aradığını belirtip irtibat kurdu. İletişime geçtiği kişilerle anlaşıp ev sahipleri ile birlikte yaşamaya başlayan Oktay A., girdiği evlerde bu kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde koyarak bayılttı. İlaçla bayıltılan kişiler derin uykudayken Oktay A. evlerdeki para ve değerli eşyaları alarak kaçtı. Bu konuda artan şikayet üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların verdiği soyguncu eşkaline göre çok sayıda güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Kimliği tespit edilen 41 yaşındaki soyguncu Oktay A., 9 Mart’ta Fatih Şehremini Mahallesi Millet Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda; benzer yöntemlerle 2014 yılında Esenyurt’ta, 2015 yılında Sancaktepe’de, 2017 yılında Beyoğlu, 2018 yılında Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde suça karıştığı, banka ve kredi kartı dolandırıcılığından uzun süredir arandığı, ayrıca ev ve iş yerlerinden hırsızlık gibi 12 farklı suçun faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Mart’ta adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK-ÖY-
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