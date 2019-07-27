Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış yerlerine yerleştirildi

İstanbul’da ilk kurbanlıklar satış yerlerine yerleştirildi

kurbanlıklar gelirken görüntü

Zabıta Trol 

-veteriner kontrol ederken görüntü
-kurbanlıklar indirilirken görüntü
-indirilen kurbanlıklardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli illerden İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, gece boyu kent girişinde başlayan denetimlerin ardından Sultangazi’deki satış ve kesim yerine ulaştı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çeşitli illerden satış için getirilen kurbanlıklar, İstanbul'daki satış ve kesim yerlerine ulaştı. Gece boyu TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar, belediye tarafından ayrılan yerlere ulaştı. Sultangazi’deki satış ve kesim yerine gelen ilk kurbanlıkların pasaportları, kulak küpeleri, şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporları veteriner hekimler ve zabıta ekiplerince incelenerek alana alındı. Alana alınan kurbanlıklar sahipleri tarafından indirilerek, kendilerine ayrılan çadırlara yerleştirildi.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı