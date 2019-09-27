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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

Uygulama noktalarından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Narkotik Köpek Helikopter 

-Arama yapılan araçlardan görüntü
-Narkotik köpeğinin arama yapması
-GBT Kontrolleri
-Polis helikopterinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Polis, kent genelinde kuş uçurtmadı İSTANBUL

- İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.
Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizleri ve araçları da kontrol edildi. Uygulamada şüpheli görülen araçlarda narkotik köpekleri ile arama yapılırken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.
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