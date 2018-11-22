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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’

İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’

TAKSİM VE KADIKÖY UYGULAMALARI

Terörle Mücadele Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Kaçakçılık Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Uygulama noktasından görüntü
-Aranan araçlardan görüntü
-Trafik Polisinden görüntü
-Narkotik köpeği Laki’nin araç içerisinde arama yapması
-Helikopterden görüntü

( İSTANBUL ) -- Polis, Taksim Meydanında kuş uçurtmadı İSTANBUL

- İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Kara, hava ve denizde yapılan uygulamalarda birçok stratejik noktalar kontrol edilirken, Polis ekipleri Kadıköy ve Taksim Meydanında adeta kuş uçurtmadı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde, kent genelinde gece saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Taksim Meydanı ve Kadıköy’de de gerçekleştirilen uygulama da polis ekipleri kuş uçurtmadı. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Laki de gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. (SB-
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