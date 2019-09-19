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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul'da Hatay Günleri'ne doğru - HATAY

İstanbul'da Hatay Günleri'ne doğru - HATAY



: - Tanıtım etkinliğinden genel görüntüler - Motorize grubun geçiş görüntüleri - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşmasıİstanbul'da Hatay Günleri'ne doğruHATAY (AA) - İstanbul'da, 26 - 29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 9. Hatay Tanıtım Günleri etkinliği için hazırlanan konvoy Hatay 'dan hareket etti.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay 'ın, her yıl eylül ayında İstanbul'da düzenlenen tanıtım günleri için basın ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay Günleri etkinliğinin valilik onayı olmadan yapılmasının önüne geçtiklerini kaydetti.
İstanbul Maltepe'de 26 Eylül'de başlayacak olan Hatay Günleri'nin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Doğan, "Destek veren odalarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hatay Günleri kapsamında 2 çadır oluşturuldu. Biri turizm ve tanıtma çadırı diğeri ise gastronomi çadırı. Böylelikle ikisini birbirinden ayırt etmiş olduk." diye konuştu.
Konuşmaların ardından konvoy alkışlarla uğurlandı.

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