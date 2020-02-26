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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da hastaları soyan hırsız kamerada İzle

İstanbul'da hastaları soyan hırsız kamerada İzle

-güvenlik kamera görüntüsü-

Kol Saati Akıllı Telefon Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu 

-şüphelinin hastane koridorlarında yemek arabası ile dolaşma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te hastaneye yemek servisi yapan bir garson, hastaların cep telefonlarını ve kol saatini çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Pendik’te özel bir hastanede 1 Şubat ile 4 Şubat tarihleri arasında tedavi gören Gamze Ö., Nizamettin S. ve hasta refakatçisi Hanife D.’ye ait cep telefonları ve kol saatleri çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını ayrı ayrı izledi. İncelemede, kamera kayıtlarına giren erkek şüphelinin özel bir yemek şirketinde garson olarak çalışan Zeynel T. (19) olduğu anlaşıldı. Polis söz konusu şüpheliyi 5 Şubat’ta aynı hastanede gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda işlediği suçu itiraf eden zanlı, tuşlu telefonu ve saati teslim edebileceğini, ancak akıllı telefonu Velibaba Mahallesindeki bir caminin arka tarafında bulunan bir yeraltı konteynerine attığını söyledi.

Bunun üzerine çalınan tuşlu telefon ve kol saati polis tarafından el konularak sahiplerine teslim etti. Konteynere atılan cep telefonu ise bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Zeynel T., tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan şüphelinin hastane koridorlarında yemek arabası ile dolaşması hastane kameralarına yansıdı.
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