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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi İzle

İstanbul’da hasarlı okulun taşınma işlemi havadan görüntülendi İzle

okuldan drone görüntü

Deprem Hasar Tespit 

-okuldan detaylar

( İSTANBUL )- Hasarlı okulda bulunan sıralar başka okula taşındı İSTANBUL

- Geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de hasar gören okulda taşınma işlemleri devam ediyor. Okulda bulunan sıraların başka bir okula taşınma işlemi havadan görüntülendi. İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda ağır hasarlı olduğu tespit edilen Yenibosna Ortaokulu’nda taşınma çalışmaları devam ediyor. Okulda bulunan sıra ve tahtalar yeni taşınacakları Piri Reis Anadolu Lisesi’ne taşınmaya başlandı. Gerçekleşen taşınma işlemi havadan görüntülendi.
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