İstanbul’da güpegündüz binadan kompresör çalan hırsız kamerada

-Hırsızın bina önünde beklemesi

-Vatandaşın kapıyı açıp girmesi

-Şahsın telefonla konuşması

-Aracına binerek bagajı açması

-Binaya girerek kompresörü çalması

-Bagaja yerleştirip aracıyla kaçması



( İSTANBUL - ÖZEL)- Küçükçekmece’de kapısı açık unutulan binaya giren şahıs koca kompresörü çaldı İSTANBUL



- Küçükçekmece’de yarım saat beklediği bir binanın önünde dikkat çekmemek için zillere basmayan ardından da kapısı açık unutulan binaya giren şahıs, güpegündüz koca kompresörü çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs saat 16.30 sıralarında otomobiliyle bir sokağa geldi. Aracını kaldırıma park eden şahıs ardından binanın önünde beklemeye başladı.

İçeriye girmek isteyen ancak dikkat çekmemek için binanın zillere basmayan şahıs yaklaşık yarım saat binanın önünde durdu. Bir süre sonra binaya bir vatandaşın girdiğini gören şahıs cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı gözledi. Daha sonra aracına giderek bagajı açan şahıs, binaya girdikten sonra güpegündüz koca kompresörü çalarak yükledi. Şahıs ardından hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızın o anları güvenlik kameralarına yansıdı. (DCC-



loading...