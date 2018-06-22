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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'da güneşli ve yağışlı hava bir arada

İstanbul'da güneşli ve yağışlı hava bir arada

Yağmurdan görüntü

Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli Yaz Yağmuru Motosiklet Sürücüsü 

-Alt geçitte bekleyen motorcular ve vatandaşlar
-Güneşten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Bazı ilçelerde güneş, bazı ilçeler de ise yağmur etkisini gösterdi İSTANBUL

- İstanbul'da birçok ilçede yaz yağmuru etkili olurken, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde güneşli hava şaşırttı. Kent genelinde birçok ilçede yaz yağmuru etkili olurken, Beylikdüzü ve çevresindeki ilçelerde güneşli hava dikkat çekti. Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle yavaşlayan araçlar yer yer trafik oluşturdu. Bazı vatandaşların ve bir grup motosiklet sürücüsünün yağıştan korunmak için alt geçitlerde beklediği görüldü.
Öte yandan güneşli hava nedeniyle, vatandaşların gölge alanlarda zaman geçirdiği gözlendi.
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