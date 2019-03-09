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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, vatandaş denize girdi

İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, vatandaş denize girdi

Denize atlamalar

Yüzme Efes Kano Bahar Havası Irak 

-Röportaj
-vatandaşların yüzmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da bahar havasını gören vatandaşlar serinlemek amacıyla kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. Geçtiğimiz haftayı yağışla ve soğuklarla geçiren İstanbullu, güneşin kendini göstermesiyle rahat bir nefes aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yaklaşmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, boğazın serin sularına atladı. İstanbul boğazında sıcak havayı görenler denize girip, suyun keyfini çıkardı. Sıcak havada serinlemek amacıyla denize giren Ramazan Türkanoğlu, "Hava sıcak, deniz şuan 5-6 derece. Hava sıcak olduğu için etkilemiyor" dedi.
Aynı zamanda profesyonel yüzücü olduğunu söyleyen Türkanoğlu, "Güzel havayı görünce kaçırmak istemedik. Boğazı ve denizi çok seviyoruz. İstanbul Boğazı İstanbul'da denize girmek için en uygun yer" diye konuştu.
Sıcak havadan bunalıp suya atlayan bir başka vatandaş ise Hava bugün biraz daha iyi. Güneş daha da rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

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