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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

Gün batımından görüntü

Kamera Gökyüzü 

-Gökyüzünden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) -- Kızıla bürünen gökyüzü böyle görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Beyoğlu’nda kaydedilen ve benzerine az rastlanan görüntüde güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. (SB- ÖY-
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