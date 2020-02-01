İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

-Gökyüzünden görüntü

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( İSTANBUL ) -- Kızıla bürünen gökyüzü böyle görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Beyoğlu’nda kaydedilen ve benzerine az rastlanan görüntüde güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. (SB- ÖY-



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