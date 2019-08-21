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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi Haberi

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi Haberi

Anadolu yakasından drone detayı

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

Gökyüzü 


- İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.
Yer yer etkili olan yağmurla birlikte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. İstanbul Boğazı'nı kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi.
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