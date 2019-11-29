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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da gökkuşağı sürprizi İzle

İstanbul’da gökkuşağı sürprizi İzle

Dalgalardan görüntü

Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Gökkuşağı Soba Zehirlenmesi 

-Sarayburnu sahilden görüntü
-Fotoğraf çeken turistlerden görüntü
-Gökkuşağından görüntü
-Karaköyden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- Sarayburnu lodos etkili oluyor İSTANBUL

- Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkilerken, Sarayburnu sahilinde dev dalgalar oluştu. Etkili olan yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Lodosla birlikte belirli aralıklar da sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sarayburnu sahilinde dev dalgalar İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan lodos Sarayburnu sahilinde de etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. O anları görüntülemek isteyen turistlerin ise birbirleriyle yarıştığı görüldü Aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ise Karaköy üzerinde oluşan gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Kısa aralıklarla görünen gökkuşağı daha sonra tamamen kayboldu.
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