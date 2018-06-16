İstanbul’da gök gürültülü yağmur etkili oldu... Yağmura hazırlıksız yakalananlar köprü altları ve duraklara sığındı İzle

-Vatandaşların yağmurdan kaçması

-Trafikten görüntü

-Şimşek çakması

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken yağmurdan korunmak için köprü altları ve duraklara sığındı. İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü yağmur etkili oluyor. Gece saatlerinde itibaren bölge bölge yağan yağmur etkisini gösterdi. Lokal olarak yağan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aksaray’da yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar köprü altları ve duraklara sığındı. Öte yandan E-5’te de yağmur etkili olurken zaman zaman sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bazı yerlerde su birikintileri oluştu.

