Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi İzle

İstanbul'da gizli kalmış güzellik 'Saklıgöl' havadan görüntülendi İzle

Drone

Atmosfer Hava Kirliliği Baraj Gölü Bisiklet Hayvan 

-Röportaj
-Saklıgöl
-İnsanlar
-Restoran
-Kaz ve ördekler

( İSTANBUL - ÖZEL - HD) İstanbul'da gizli kalmış güzellik "Saklıgöl" havadan görüntülendi- Gelin-Damatlar eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek için göle akın ediyor- İstanbul’un bunaltıcı temposundan uzaklaşmak isteyen insanların uğrak yeri Saklıgöl oldu İSTANBUL

- Şile'de bulunan Saklıgöl fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar ile günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor. Hafta sonları dolup taşan "Saklıgöl""ün eşsiz manzarası havadan görüntülenirken, görüntüler kendine hayran bıraktı. Saklıgöl megakent İstanbul’un bunaltıcı atmosferinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Şile ilçesinin gözde yerlerinden olan Saklıgöl’de vatandaşlar yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkardılar. Yapay bir baraj gölü olan yerde vatandaşlar hem kahvaltı yapıyor hem de doğa yürüyüşüne çıkıyorlar. Doğanın tadını çıkaranların yanı sıra gelin ile damat adayları eşsiz manzarası olan mekana gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Göl çevresinde bulunan tesisi işletme müdürü Orhan Baydar: “Yaklaşık 35 yıl önce sulama göleti olarak yapılmış. Köylüler tarla ve hayvan sulamada kullanıyordu daha önceden. 12 yıl önce bu tesis inşa edilmiş. 7-8 yıldır da şuan ki işletmecimizde. Buraya ilk önce gelenler önce bir kahvaltı yapıyorlar restoranımızda sonra orman yürüyüşüne çıkıyorlar ya da bisiklet kiralayıp bir tur yapıyorlar. Tekrar acıkıyorlar gelip öğlen yemeklerini yiyorlar. İstanbul’da trafikten, hava kirliliğinden ve gürültüden bunalmış insanlar buraya gelip burada doğanın tadını çıkartabilirler” dedi.
Öte yandan gizli kalmış güzellik "Saklıgöl"havadan görüntülendi. Görüntülerde eşsiz manzara hayran bırakırken, gelin ile damat ve çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardığı görülüyor. Gölün hemen ortasına konulan ördek yuvasındaki ördekler de manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. (MB-EY
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı