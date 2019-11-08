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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da gece vakti terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

özel harekat polislerinden görüntü

Zırhlı Araç Terör Örgütü Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Kışla 

-polisler binaya girerken görüntü
-özel harekat vatandaşları uyarırken görüntü
-zırhlı araçtan görüntü
-dokümandan görüntü
-gözaltı yapılırken görüntü
-şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- İstanbul’da özel harekat polis destekli PKK/KCK operasyonu İSTANBUL

- İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik gece vakti özel harekat polislerin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.
Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özel harekat sokaklarda adeta kuş uçurtmadı Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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