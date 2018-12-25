İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

-Sahilden detaylar

-Dalgalardan detaylar

-Dev dalgalar

-Fırtınadan etkilenen vatandaşlar

-Diğer detaylar



( İSTANBUL )- Yağan yağmura aldırmadan özçekim yaptılar İSTANBUL



- İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı. Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

