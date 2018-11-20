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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan cinayette 2 tutuklama

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan cinayette 2 tutuklama

-ARŞİV-

Adli Kontrol Oturma İzni Polis Cinayeti Ormanlı Cep Telefonu 

-Ormanlık alanda ölen adamın fotoğrafı
-Şube çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta 6 ay önce arkadaşını bıçaklayarak öldürüp Tekirdağ’da ormanlık alana gömülmesi olayıyla ilgili mahkeme çıkan şüphelilerden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Esenyurt'ta yaşayan Caize Erol, eşi Mikail Erol’a (48) yaklaşık 5 gündür ulaşamadığını belirterek polise başvurmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erol’un cep telefonunun baz kayıtlarını incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan Yasin Ö. Cinayeti Rıdvan A.’nın işlediğini söylemişti. Çalışmalar sonucunda polis Rıdvan A., Gökhan G. ve Necmi E.'yi gözaltına alan polis cinayeti çözmüştü. Olayda Rıdvan A. Kırgızistan uyruklu eşine oturma izni alması için Mikail Erol’a 2 bin lira para vermiş, Erol ile oturma izninin çıkartmadığı için Rıdvan A. ile telefonda küfürleşmişti. Yaşanan tartışma sonrasında Rıdvan A., Erol’u ofisine çağırarak 5 kez bıçaklayarak öldürmüş, sonrasında ise arkadaşlarıyla Tekirdağ’da ormanlık alana gömmüşlerdi. Olayın aydınlatılmasıyla birlikte emniyette işlemleri tamamlanan Rıdvan A., Gökhan G., Necmi E. Ve Yasin Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıdvan A. ile Necmi E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gökhan G. Ve Yasin Ö. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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