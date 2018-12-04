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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Örgüt lideri Fetullah Gülen’in ‘Cennet Listesi’ne aldığı 96 kişiden 55'i yakalandı İSTANBUL

Polis Bild Akalan Harekete Geç 


- İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde ‘Cennet Listesi'ne aldığı 55 kişi yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mali Şube polisi, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in “Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler” diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlamak amacıyla oluşturulan ve içerisinde örgüt lideri Gülen, örgüt yöneticileri Kemal Batmaz, Harun Şahin ile 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten resmi görevli isimlerinde bulunduğu sözde ‘Cennet Listesi’ndeki 96 kişi için operasyon düzenledi.
Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 55 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
Polis, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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