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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı İzle

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı İzle

-Arşiv Görüntüler-

( İSTANBUL ) İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı olan “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şahsa yönelik operasyon başlattı. 26'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 38 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polisin 18 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kripto Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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